"Um cão-guia é os nossos olhos"

Aos 8 anos, Diogo Melo soube que, um dia, seria cego. Com 32, apresenta-nos Fiona, a cadela que há 10 anos lhe revolucionou a vida. Hoje, conta, correm juntos. Ele sabe para onde vai, ela desvia-o de tudo o que o possa fazer tropeçar.

“Oh, vá, podes fazer-lhe uma festa. Quando está com o arnês, um cão-guia não deve saltar às pessoas, mas a Fiona é assim – quando reconhece alguém faz este estardalhaço e, aos 12 anos, não vale a pena contrariá-la… Não volta ao ‘modo trabalho’ enquanto não retribuíres, tipo: ‘O que é que se passa hoje com este gajo, que não me diz nada?’