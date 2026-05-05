Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Vida

Telmo Nunes, o caligrafista português que as marcas de luxo não dispensam

Sónia Bento
Sónia Bento 05 de maio de 2026 às 23:00

Telmo Nunes é o único caligrafista português. Chamam-no aos eventos exclusivos para escrever os nomes dos convidados em garrafas de vinho ou frascos de perfume. Também lhe pedem para redigir à mão pedidos de casamento e cartas de amor.

O seu primeiro trabalho a sério foi em 2016, no hotel Vidago Palace, em Vila Real. Contrataram-no para escrever as mensagens de amor que as pessoas lhe pediam, num evento especial do Dia dos Namorados. Em Portugal, Telmo Nunes é o único caligrafista e é contratado por marcas de luxo para personalizar objetos, escrever com letra clássica, os convites, menus ou marcadores de mesas com os nomes dos convidados, em jantares de empresas. E não só: também escreve à mão pedidos de casamento e reproduz documentos antigos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Telmo Nunes, o caligrafista português que as marcas de luxo não dispensam