A estreia da semana foi Mundo Novo, do Teatro da Garagem , original do seu diretor, Carlos J. Pessoa, que "procura refletir sobre a deslocalização imersiva de cada um, agarrado ao seu ecrã, e o estado de sítio que reforça o aprisionamento". Ensaiada à distância, a partir das casas de cada ator, está desde quinta-feira, 26 de março, até 10 de abril, desdobrada em 15 episódios disponibilizados às 21h30, na RTP Play.Já o Teatro Aberto vê agora justificada a opção de filmar os seus espetáculos, onde a relação com o vídeo, a acrescentar camadas cénicas às cenas de palco, tem sido constante há mais de uma década. Por isso, logo que a pandemia foi declarada, disponibilizou online a filmagem de A Mentira, do francês Florian Zeller, no seu site, onde transmitirá também, sempre entre as 16h e a meia-noite, até 1 de abril, o seu reverso, A Verdade, com o mesmo elenco (Miguel Guilherme, Joana Brandão, Paulo Pires e Patrícia André) às voltas com infidelidades.Segue-se, no mesmo site, Vermelho, de John Logan, com um brilhante António Fonseca na pele do pintor (de telas monocromáticas) Mark Rothko, de 2 a 8 de abril. Noite Viva, thriller em formato de teatro-cinema do irlandês Conor McPherson, protagonizado por Vítor Norte, estará "em cena" de 9 a 15 de abril. O Preço, do norte-americano Arthur Miller, que junta António Fonseca, João Perry, Marco Delgado e São José Correia numa contenda familiar, é a peça de 16 a 22 de abril e o ciclo termina, de 23 a 29 de abril, com Amor e Informação, de Caryll Churchill, um caleidoscópio de relações modernas, tal como todas as outras, com encenação de João Lourenço.Para os fãs do teatro pós-dramático também há propostas: o díptico do encenador John Romão em torno de Pier Paolo Pasolini, formado por Pocilga , com Albano Jerónimo, e Teorema , com 12 skaters e um acordeonista, está na íntegra no seu canal Vimeo, e Sugar , a peça que os SillySeason criaram em 2008, desconstruindo Tchekhov e misturando o tom festivo com uma mensagem política sobre liberdade de expressão, está já no canal de YouTube do grupo.Finalmente, Raul de Orofino acaba de estrear o seu "teatro ao domicílio online" com a comédia A Verdadeira História do Lobo Mau, que conta a inusitada história do namoro do Lobo e da Avozinha, através do WhatsApp do número 968 283 560 (sob reserva para o mesmo número).