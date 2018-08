Natalia e Irina Strozzi, duas irmãs italianas, garantem ser as descendentes da mulher retratada na Mona Lisa, a mais famosa pintura de Leonardo Da Vinci – que está exposta no museu do Louvre, em Paris. As duas mulheres são parentes de Lisa Gherardini del Giocondo, e garantiram ao canal norte-americano NBC que é ela a retratada na pintura a óleo.Lisa Gherardini del Giocondo era a esposa do empresário Francesco del Giocondo e da sua família fazem parte os Strozzi, outra antiga família nobre em Florença que tinha tanto poder como os Médici, os maiores patronos de Da Vinci.Natalia e Irina indicam que a pintura foi criada a pedido de Francesco del Giocondo ao pai de Leonardo Da Vinci, que era notário e trabalhava com ele.Mas há mais teorias acerca da identidade da Mona Lisa: há quem diga que era a mulher ideal imaginada por Da Vinci, e outros dizem que é uma versão feminina do próprio pintor. A obra foi começada em 1503.