Um menino brasileiro de oito anos decidiu fazer a sua própria caderneta e cromos do Mundial 2018. Pedro, sem possibilidade de comprar a caderneta, desenhou 126 jogadores. "O mais difícil de fazer são os jogadores. Também fiz a taça, mas os jogadores são mais complicados", disse à imprensa brasileira.

A criança vive em Bauru, no estado de São Paulo. Vive só com a mãe, funcionária de um supermercado, depois de perder o pai quando tinha apenas dois anos.

Não ter dinheiro para comprar a caderneta não impediu Pedro. Fez um caderno à mão, com capa, separadores e espaço para os cromos dos jogadores.

Depois de ver o esforço do filho, a mãe de Pedro juntou dinheiro para comprar a caderneta ao filho. No entanto, não teve dinheiro para comprar os cromos. "É muito difícil completar as figuras. Não tenho condições de as comprar", disse.

A mãe do menino teve medo que o filho fosse gozado na escola pelos amigos que tivessem a caderneta verdadeira. Mas Pedro acabou por se tornar numa "mini-celebridade" e foi elogiado por professores e colegas.