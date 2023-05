Raríssimas luta para sobreviver

Sem mecenas, a associação que criou a Casa dos Marcos, a única instituição no País que recebe jovens adultos com doenças raras, corre o risco de fechar.

“Aqui é a sala, onde temos a televisão”, aponta João David, de 36 anos, à SÁBADO. “Ali é a sala do almoço”, continua, apresentando as divisões da residência autónoma onde vive na Casa dos Marcos, na Moita. João David tem síndrome de Cornelia de Lange, uma doença genética rara que provoca um défice físico, motor e intelectual. Cerca de 90% dos portadores não fala, não é caso do João. Fã de televisão, fez um casting para a série da TVI, Morangos Com Açúcar. Não ficou, mas foi convidado para assistir às gravações. Para onde iria se a Raríssimas, a associação que criou a Casa dos Marcos fechasse?