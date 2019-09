Se adora a série Downton Abbey e mal pode esperar para ver o filme, vai gostar de saber: o local onde os episódios foram filmados, o castelo de Highclere, pode ser alugado por uma noite.

A iniciativa serve para marcar o lançamento do filme. A oferta foi publicada no site Airbnb, onde se explica que se pode passar apenas uma noite. Só duas pessoas podem alojar-se em Highclere, que fica em Hampshire, Reino Unido.

O castelo pertence aos condes de Carnavon. Segundo o anúncio, pode passar uma noite num dos 300 quartos a 26 de novembro e os hóspedes serão tratados "como realeza". Só a partir de 1 de outubro é que as reservas vão abrir.

Segundo o jornal The Guardian, sabe-se já que por 135 euros o casal pode juntar-se aos condes para beber cocktails e para jantar, com a assistência do mordomo do castelo.

Após a refeição, será servido o café na biblioteca antes da ida para um dos quartos principais, com casa de banho privativa e vista para os 400 hectares da propriedade.

Se não passa sem Internet, esqueça: na oferta publicada no Airbnb, não há referência a wi-fi.

Para conseguir a reserva, tem que somar boas críticas por parte dos anfitriões dos sítios onde já ficou alojado através do Airbnb.