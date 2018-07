Downton Abbey vai ter um filme

Segundo o produtor do filme, Gareth Neame, o "guião do Julian é encantador, entusiasma e entretém e, nas mãos do Brian Percival vai-se conseguir tudo o que seria desejável na chegada da Downton ao grande ecrã".

Prepare as chávenas de porcelana e ponha a chaleira ao lume: vem aí um filme baseado na série de sucesso Downton Abbey,confirmando-se os rumores que circulavam há várias semanas.Segundo os produtores, o "elenco principal original" vai começar a gravar este Verão o filme. O argumento é do criador Julian Fellowes que será co-produtor. A realização ficará a cargo de Brian Percival, que realizou o primeiro episódio da série.A série Downton Abbey, que foi um sucesso a nível mundial, terminou no Natal de 2015, depois de seis temporadas. Foi exibida em mais de 250 territórios pelo mundo fora.