Este domingo, o Papa Francisco visitou a paróquia de San Paolo della Croce, em Corviale (um subúrbio de Roma), e protagonizou um momento emocionante. Emanuele era um dos meninos que vai à catequese e tinha perguntas preparadas para o Papa. Porém, ao aproximar-se do microfone, começou a chorar e a tapar a cara, conta o jornal italiano La Repubblica.O Papa estranhou e convidou-o a subir ao palco, junto dele. Abraçou o rapaz e pediu-lhe para sussurrar a pergunta que tinha preparado ao ouvido."Talvez todos pudéssemos chorar como Emanuele quando temos uma dor como a dele no coração. Ele chora pelo seu pai. Pedi-lhe permissão para vos dizer que pergunta era a dele. Há pouco tempo Emanuele perdeu o pai, que era ateu mas baptizou todos os quatro filhos, era um bom homem. ‘O meu pai está no céu?’, perguntou-me", revelou o Papa Francisco."Que belo que um filho diga que o seu pai era um bom homem, é um belo testemunho daquele homem e muito bonito que ele tenha tido a coragem de chorar à nossa frente. [O pai de Emanuele] Não tinha o dom da fé mas baptizou os filhos, tinha um bom coração, como é o coração de Deus quanto a um pai assim? Deus tem um coração de pai e face a um pai não crente que mandou baptizar os filhos pensam que seria capaz de o manter longe? Não. Aqui tens a tua resposta, Emanuele", afirmou o Papa.