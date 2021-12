Os pais estão indignados com as diferenças de dias de isolamento profilático a que os filhos são sujeitos, tudo indica, por falta de meios na prescrição de testes PCR.

Pais descontentes com falhas no isolamento dos alunos. "Não estão a ser claros connosco"

Quando surge um caso positivo de covid numa escola, a orientação das autoridades de saúde apontam para que os alunos que tenham tido contacto direto com a pessoa infetada fiquem em isolamento profilático por 10 dias, tendo que se realizar um teste PCR ao 5º dia e outro ao 10º. Se este último for negativo, o aluno poderá regressar à escola. Mas não é isso que se tem verificado em alguns estabelecimentos escolares.

Francisco, de 7 anos, está em isolamento há duas semanas. Na sexta, dia 3 de dezembro, a mãe foi informada pela direção do colégio privado que o filho frequenta em Lisboa de que uma colega da criança tinha testado positivo para covid e a turma ia para casa em isolamento profilático. "A declaração de isolamento só chegou três dias depois e já indicava os 14 dias de isolamento, até dia 17 de dezembro", conta a mãe, Maria Almada. O documento da autoridade de saúde indicava ainda que os pais iriam receber prescrições para que os filhos realizassem um teste de PCR, mas a três dias do final do isolamento, Maria Almada nada recebeu. "Fomos a uma farmácia fazer um teste antigénio e deu negativo. Ele já podia ter voltado à escola", queixa-se, indignada.

Os 14 dias estão a ser prescritos porque, segundo escreveu o Diário de Notícias, a plataforma automática dos serviços de saúde Trace Covid, que emite os códigos com o nome de cada aluno, estão com um atraso e não conseguem passar a prescrição em tempo útil.