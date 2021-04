Óscares: uma cerimónia sem máscaras mas com muito álcool gel

Joaquin Phoenix foi o último a subir ao palco para apresentar um prémio. Fê-lo quase em corrida, não necessariamente porque a cerimónia já ia longa (já passava um pouco das quatro da manhã, em Portugal), mas porque a própria ordem dos prémios neste ano não permitia a fanfarra do final. Joaquin Phoenix estava no palco para anunciar o Oscar para Melhor Actor – e não para Melhor Filme, como é habitual nas restantes cerimónias – e assim que disse o nome de Anthony Hopkins – pela sua interpretação em "O Pai" -, tudo terminou. Abruptamente.



Foi um ano diferente. Foi uma cerimónia diferente. Os vencedores não foram diferentes, foram previsíveis, mas isso não foi necessariamente mau. A 93º edição dos Óscares não teve lugar no Dolby Theatre como nas edições anteriores, mas na Union Station em Los Angeles, uma estação de comboios. O arranque, com Regina King a entrar no palco, foi muito cinematográfico, mostrando a vontade de fazer correr esta edição como se fosse um filme, com argumento, e altamente restritiva. As regras da pandemia assim obrigam. Regina King avisou logo, é como se fosse um set de um filme, quando as câmaras estiverem ligadas, toda a gente sem máscara, quando não se estiver a filmar, toda a gente com máscara.



Não foi a única coisa diferente nesta edição. Houve também a já mencionada troca de posições de muitos dos prémios. Ao contrário de anos passado, onde é habitual arrancar-se com Oscars para interpretações secundárias, esta edição arrancou com os Óscares para Melhor Argumento Original e Melhor Argumento Adaptado, atribuídos a Emerald Fennell – que é também atriz e podemos vê-la como Camilla Shand em "The Crown" -, por "Uma Miúda com Potencial", e Florian Zeller e Chirstopher Hampton, por "O Pai", respetivamente. Regina King explicou a razão desta ordem de forma muito eficaz: todos os filmes começam com um argumento.