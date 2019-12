No primeiro dia de trabalho como engenheira de software para a Uber , Susan Fowler recebeu várias mensagens no chat interno da empresa. Eram do seu supervisor. Encontrava-se, como ele lhe explicou, numa relação aberta. Contudo, ao contrário da namorada que se dava muito bem com a situação, ele não estava propriamente a ter o mesmo sucesso e, portanto, procurava mulheres com quem pudesse ir para a cama.Isto aconteceu no início de 2016 quando Susan Fowler tinha 24 anos e era uma principiante em Silicon Valley . "Ele queria, claramente, que eu tivesse sexo com ele", viria a escrever num blog post que se tornaria viral. "Era tão óbvio que ele estava a pisar o risco que fiz, imediatamente, screenshots das mensagens e comuniquei o sucedido aos Recursos Humanos." E depois… nada. Na verdade, não. Susan Fowler foi informada de que o seu supervisor tinha recebido uma admoestação e tudo ficou por aí. Disseram-lhe que ele era uma pessoa "de grande competência" e que, em todo o caso, o que fizera "foi provavelmente um erro inocente", apesar de ela, mais tarde, ter descoberto que outras engenheiras tinham passado por situações semelhantes.Talvez não devesse ter ficado tão chocada com este comportamento. Pouco tempo antes, o CEO da Uber, Travis Kalanick, vangloriara-se de que a sua grande riqueza lhe permitia divertir-se com as mulheres que queria, quando queria e como queria. "Sim, chamamos a isto Boob-er [o sex appeal do homem rico]", disse à GQ [americana]. Tinha 37 anos, na altura. Gabi Holzwarth, uma ex-namorada de Kalanick, viria, mais tarde, a declarar que as festas que os executivos da Uber frequentavam tinham uma grande afluência de modelos e que executivos seniores se gabavam das suas proezas no quarto, proezas, essas, que muitas vezes envolviam várias raparigas em simultâneo.Leia a notícia na íntegra na Must