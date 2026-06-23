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Vida

Sofia Cerveira: "Saí da SIC sem estar à espera, mas foi transformador"

Sónia Bento
Sónia Bento 23 de junho de 2026 às 23:00
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Há um ano mudou de vida: deixou a televisão, voltou-se para o digital e garante que foi o "empurrão" de que precisava para se realizar. Faz caminhadas diárias para refletir, adora Sintra, dançar e viajar. E vibra com a Seleção

Durante 25 anos foi a cara de vários programas, desde a meteorologia ao social, passando pelas viagens - primeiro na RTP, depois na SIC. Sofia Cerveira terminou o contrato com a estação de Carnaxide no ano passado e reinventou-se no digital, com o videocast My Red Carpet. A comunicadora, de 51 anos - mãe de Vitória, de 10, fruto da sua relação com o ator Gonçalo Diniz - está agora a preparar uma nova temporada de entrevistas, desta vez nos palácios de Sintra, que vão para o ar em julho.

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