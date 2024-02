O traficante que se tornou influencer

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Eram 7h da manhã quando o batalhão de choque da Polícia Militar do estado de São Paulo (ROTA), Brasil, invadiu a casa de Arquimedes Nicastro, em Atibaia. “Pensei que seria morto nesse dia”, conta o então traficante de haxixe no seu canal de YouTube. No dia 4 de maio de 2012, o jovem, então com 27 anos, foi um de uma dúzia de detidos numa grande operação policial contra o crime organizado. Quando chegou à cadeia era famoso. “Passou na televisão e os caras da cela viram: ‘Você é grandão!’”, recorda. Só saiu em 2015 e não regressou ao crime. Escreveu um livro, Lo-Debar (referência à Terra dos Esquecidos da Bíblia), e em 2020 criou um canal de YouTube, que hoje tem 204 mil subscritores, onde conta a sua experiência e quer mostrar os reclusos como seres humanos.