rede de legisladores católicos que tem como objetivo promover a formação de políticos cristãos no ativo e o processo educacional inclui um encontro anual com o Papa . Este ano, os elementos da International Catholic Legislators Network (ICLN) reuniram-se secretamente em Fátima , como é habitual, e o que foi definido como uma "peregrinação internacional de políticos e líderes religosos" contou com a presença o primeiro-ministro húngaro conotado com a extrema-direita, Viktor Órban , o chefe de gabinete do presidente dos EUA, Mick Mulvaney, os patriarcas da igreja ortodoxa e da igreja católica na Síria, Ignatius Aphrem II e Yousef III Younan. O arcebispo de Viena e um dos fundadores da rede internacional de legisladores católicos, Christoph Schönborn, foi outro dos participantes no evento, tendo recebido autorização para celebrar uma eucarística na Basílica da Nossa Senhora do Rosário, na quinta-feira. Ainda assim, ao Público, fonte do



Fundada em 2010, na cidade de Viena, a ICLN define-se, no seu site, como uma organização internacional "independente e apartidária" que pretende formar políticos em funções nos campos da "fé, educação e irmandade". "Deputados, representantes de governos, clérigos e especialistas são convidados ad personam. A participação pressupõe um claro perfil católico ou cristão que se reflita nos registos de voto ou declarações públicas, especialmente no que diz respeito à santidade da vida humana, a verdadeira natureza do casamento e da família e ao compromisso de se defender a fundamental liberdade de religião", diz a rede. A ICNL diz ainda que os cristãos representam o "grupo religioso mais perseguido do mundo", apelando aos legisladores que "promovam a justiça, a paz e o bem comum".

As preocupações da organização não se limitam à segurança dos cristãos no mundo e, no site, são também apresentadas posições sobre a defesa da família tradicional, constituída por homem e mulher, a oposição ao aborto, eutanásia e suicídio assistido, e o uso de métodos contracetivos. O divórcio é apresentado como uma "grave ofensa à lei natural" e o recurso a doações de esperma para gravidez in vitro ou ao uso das chamadas "barrigas de aluguer" apelidados de "grave imoralidade". Segundo a ICLN, as duas técnicas "infringem o direito de uma criança nascer de um pai e de uma mãe unidos pelo matrimónio".

Os legisladores consideram ainda que todos os pais têm direito de escolher uma escola de acordo com as suas convicções e, sempre que possível, devem colocar os filhos em escolas que os ajudem no seu papel de educações cristãos. Desde modo, defende a ICLN, o Estado deve garantir condições para que os pais concretizem esses desejos, caso as famílias não tenham condições monetárias para o fazer. Ainda assim, a organização diz que uma "excessiva intervenção estatal" pode "ameaçar a liberdade e iniciativa pessoais". Ainda que tenha como objetivo formar políticos em funções, a ICLN diz ainda que a igreja "não pode confundir-se de maneira alguma com a comunidade política".

Defensora do mercado livre como pilar da liberdade religiosa, a rede ultraconservadora acrescenta que a atividade económica "deve ser exercida dentro dos limites da moralidade, de acordo com a justiça social, de modo a corresponder aos planos de Deus para o homem".



Em agosto do ano passado, durante uma audiência com os responsáveis da ICLN, o Papa Francisco alertou para a necessidade de se construir uma sociedade mais justa e humana, de acordo com os valores cristão. "O relativismo secular e o radicalismo religioso são, na verdade, radicalismo pseudo-religioso", disse no encontro, citado pelo Vatican News. "O fundamentalismo e a intolerância não podem ser combatidos com mais fundamentalismo e intolerância", reforçou. O Fidesz, partido de Órban, recorde-se foi suspenso do Partido Popular Europeu, sendo o primeiro-ministro húngaro conhecido pela sua política anti-migração, censura ao media, infrações judiciais e violações do estado de direito.