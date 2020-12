O novo livro de Lucy Atkins revela um mistério no meio das elites

Também jornalista e crítica literária, a britânica Lucy Atkins tem, aos 52 anos, um historial de sucesso na área do suspense, sendo autora de quatro bestsellers salpicados de pistas que deixam os leitores a matutar e lhe mereceram o convite para lecionar escrita criativa na mesma universidade onde, há três décadas, se formou em Inglês. É precisamente nas suas imediações que situa Fantasmas de Oxford, agora com edição portuguesa e eleito "um dos melhores thrillers de 2020" pelo The Guardian.O ambiente é cinematográfico, transportando o leitor para o cenário da ação: a Oxford que ela bem conhece, com as suas ruas sinuosas e antigas, cheias de estudantes e turistas, e uma velha residência, remodelada para se tornar assética, onde mora (e recebe muitas visitas) um eminente professor, cuja filha de 8 anos - uma criança infeliz, que vê fantasmas e não fala senão com o pai desde a morte da mãe - desaparece de casa, a meio da noite.A narrativa é apoiada na investigação policial: é a ama da menina, que teria ido ao teatro na noite do desaparecimento, que vai revelando a família disfuncional da menina desaparecida - desde o professor brilhante, uma sumidade narcisista dominada pela ambição, à sua nova e bela mulher dinamarquesa, grávida.Escrito ao longo de dois anos e inspirado pela visita casual da autora à casa de um professor, Fantasmas de Oxford é, segundo Lucy Atkins, "uma incursão naquele universo académico, muito britânico, onde estatuto é poder", em que ela própria ingressou depois de ter vivido em Boston, Seattle e Filadélfia."Num jantar, sentaram-me ao lado de um catedrático que me contou uma piada que acabava com uma tirada... em latim! Não queria acreditar em que mundo tinha vindo cair", contou, numa entrevista, explicando que "o livro é sobre elitismo, privilégio e as formas de evitar que isso nos esmague". Para o escrever, entrevistou muitos professores e respetivas esposas, descobrindo histórias "incríveis demais para pôr num romance", confirmando a ideia de que a realidade supera sempre a ficção. Portanto, aqui há fantasmas, mas são bem reais e fazem-nos devorar o livro de uma assentada, até ao desfecho, imprevisível.