O melhor cinema europeu para ver à borla no Filmin

A Filmin Portugal, plataforma de streaming dedicada ao cinema europeu e de autor, alia-se ao Parlamento Europeu e à Comissão Europeia para apresentar, entre 15 e 21 de maio, uma mostra gratuita de filmes europeus para celebrar os 70 anos do primeiro passo dado para a criação da União Europeia.A mostra propõe uma seleção de filmes, entre os quais os mais representativos da cinematografia europeia dos últimos anos: uma programação a disponibilizar em sinal aberto, acessível com registo em filmin.pt , sem necessidade de qualquer pagamento.A iniciativa tem por objetivo celebrar a União Europeia como espaço comum de liberdade criativa, a Europa que apoia a sétima arte e encoraja os seus criadores, selecionando filmes vencedores e finalistas do Prémio LUX do Parlamento Europeu e outras obras apoiadas pelo Programa Europa Criativa.Entre eles destaca-se Deus Existe, o Seu Nome é Petrunya (na foto que abre esta notícia), nunca antes mostrado em Portugal. Realizado por Teona Strugar Mitevska, e resultante de uma co-produção da Macedónia do Norte (país de origem da cineasta), Bélgica, Eslovénia, Croácia e França, venceu a edição 2019 do Prémio LUX com "um retrato audacioso de uma jovem mulher desconsiderada, que se torna militante dos direitos da mulher", de acordo com os jurados.Além desta obra sobre a afirmação feminina, estarão disponíveis a comédia humanista Toni Erdman, de Maren Ade, grande vencedor dos European Film Awards e nomeado a Melhor Filme Estrangeiro nos Globos de Ouro e nos Óscares; Trailer Mustang, de Deniz Gamze Ergüven, considerado um dos filmes do ano em 2015 e apelidado "As Virgens Suicidas da Turquia”, que conta a história de cinco irmãs contra o mundo; Ida, de Pawel Pawlikowski, um inesquecível ensaio a preto e branco sobre uma jovem judia na Polónia de 1962, Melhor Filme Estrangeiro de 2013 nos Óscares, Goya e BAFTA; ou Ciclo Interrompido, de Felix Van Groeningen, um drama musical belga de 2012, nomeado para Óscar de Melhor Filme Estrangeiro e vencedor nos Prémios César e LUX.O Fantasma da Sicília, de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, que abriu a Semana da Crítica no Festival de Cannes 2017 e é descrito como "um conto encantado", cruzando um primeiro amor com as malhas da máfia, Cartas da Guerra, de Ivo M. Ferreira, um dos filmes portugueses mais aclamado da última década, baseado nas cartas de António Lobo Antunes à mulher, enquanto esteve na guerra colonial, e finalmente Mediterrânea, de Jonas Carpignano, obra de 2015 sobre a crise migratória a nível mundial, completam a programação.