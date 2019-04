129 milhões de hectares de floresta desapareceram desde 1990, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. O Brasil é um dos países onde isso é mais alarmante: só em 2018 perderam-se 12 milhões de hectares de florestas tropicais, segundo o World Resources Institute (WRI). No início do milénio, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado não conseguiu ficar sentado ao ver o que estava a acontecer na floresta ao redor de sua casa em Minas Gerais. Por isso, plantou dois milhões de árvores e, quase 20 anos depois, reconstruiu-se um ecossistema inteiro.Ao lado da mulher, Lélia Deluiz Wanick Salgado, o fotógrafo criou o Instituto Terra. Foi esta a organização que reflorestou a área destruída em Minas Gerais. Em 2015, Salgado frisou que, à medida que as árvores cresciam, os insetos, pássaros e peixes regressaram ao ecossistema.Em 2019, segundo o Instituto Terra, voltaram a habitar na zona cerca de 172 espécies de aves, 33 espécies de mamíferos, 293 espécies de plantas, 15 espécies de répteis e 15 de anfíbios. Ao The Guardian, o casal diz que esta nova vida à floresta mostrou o "grande impacto" que um pequeno grupo de pessoas pode fazer.