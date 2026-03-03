Vamos fazer um exercício: é capaz de se lembrar de, por exemplo, cinco nomes de mulheres cientistas que ficaram conhecidas na História? E se tentar fazer o mesmo, mas com homens? Torna-se mais fácil, não é? Não se martirize, o esquecimento não é apenas seu. Na verdade, esta discriminação existe há séculos. Um exemplo paradigmático é o de Trótula de Salerno, uma médica e filósofa italiana do século XI - reconhecida como a primeira ginecologista do mundo. “No século XII, depois de ela já ter morrido, um monge que estava a copiar os seus escritos e estudos, presumiu que se tratava de um homem. Alguém tão talentoso não poderia ser uma mulher, portanto, copiou o nome dela de forma errada e deu-lhe um pronome masculino em latim. A partir daí, essa suposição atravessou a história e Trótula de Salerno foi, durante muito tempo, considerada um homem”, conta à SÁBADO Filipa Almeida Mendes.

Mulheres cientistas: ninguém as conhece, mas fizeram história