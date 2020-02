Larry Tesler, o cientista da computação que criou os comandos do "copiar", "cortar" e "colar", morreu a 17 de fevereiro, aos 74 anos. Além dessa ferramenta, o seu contributo foi um dos mais valiosos para fazer os computadores entrar dentro das casas e tornarem-se indispensáveis para os utilizadores.

Tesler nasceu em 1945, em Nova Iorque. Estudou Ciências da Computação na Universidade de Stanford, e depois de se licenciar, especializou-se no design de interfaces para o utilizador, que consiste em tornar os sistemas mais fáceis de usar.

Em 1973 foi trabalhar para a Xerox PARC, onde permaneceu até 1980. A Xerox PARC tornou-se célebre por ter criado o rato. Tesler trabalhou ainda com Tim Mott na criação de um processador de texto que criou os termos "cortar", "copiar", "colar" para remover, duplicar ou reposicionar texto.





