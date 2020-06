Morreu o escritor Carlos Ruiz Zafón. Tinha 55 anos

O escritor catalão Carlos Ruiz Zafón morreu esta sexta-feira aos 55 anos em Los Angeles, onde vivia. A informação foi inicialmente avançada pelos meios de comunicação espanhóis e confirmada na conta oficial de Twitter do autor.





"Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él." La Sombra del Viento

Hoy ha fallecido Carlos Ruiz Zafón, en Los Ángeles, a causa de un cáncer. Seguiremos soñando con cada palabra que escribió. pic.twitter.com/NvmlJEruPI — Carlos Ruiz Zafón (@ZafonOficial) June 19, 2020

Autor deA Sombra do Vento, obra que o tornou internacionalmente famoso, o escritor nasceu em Barcelona em 1964. Segundo o La Vanguardia, lutava há dois anos contra um cancro do cólon.



"Hoje é um dia muito triste para toda a equipa da Planeta, que conheceu e trabalhou com o escritor durante 20 anos, durante os quais se forjou uma amizade que transcende o profissional", disse, em comunicado, a editora espanhola Planeta.

Entre as obras mais conhecidas do autor estão também o Jogo de Anjo e Cemitério dos Livros Esquecidos, traduzidas em mais de quarenta línguas.

Com A Sombra do Vento, traduzido em mais de 40 línguas, Carlos Ruiz Zafón venceu em 2006 o prémio Correntes de Escritas/Casino da Póvoa de Varzim e, numa mensagem de agradecimento na altura àquele prémio literário, dizia que o romance era "uma pequena carta de amor à arte da narrativa, ao ofício de criar e contar histórias, uma homenagem a quem as constrói palavra a palavra".

O mesmo romance, que segundo a agência noticiosa Efe já vendeu dez milhões de exemplares, valeu ao escritor catalão outras distinções em Espanha e em França.

Zafón oi educado num Colégio Jesuíta, cursou jornalismo, trabalhou em agências de publicidade e editou o primeiro romance, O Príncipe da Neblina, em 1993, tendo ganhado o Prémio juvenil Edebé.

O escritor vivia há mais de duas décadas em Los Angeles, Califórnia, onde escreveu romances e argumentos para cinema.

Em Portugal está publicada grande parte da obra do escritor catalão, incluindo ainda o romance Marina e os títulos O Palácio da Meia-Noite e As Luzes de Setembro, também reunidos, juntamente com O Príncipe da Neblina, na intitulada Trilogia da Neblina, para leitores mais jovens.



Com Lusa.