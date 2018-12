"Ele perguntou ao meu filho se ele já tinha tocado numa rena. Levou-o para a zona decorativa onde estava uma rena de enfeitar em tamanho real e deixou que o Matthew lhe tocasse. Foi tudo tão maravilhoso, o meu coração encheu-se de alegria ao ver que o meu filho estava feliz", contou a mulher.



As imagens do momento estão a tornar-se virais nas redes sociais e há até quem já diga que este é o "melhor Pai Natal do mundo".

Um menino de seis anos, que sofre de autismo e cegueira, foi 'conhecer' o Pai Natal pela primeira vez, e o momento está a derreter os corações dos internautas. As imagens do momento ternurento foram partilhadas pela mãe de Matthew, emocionada ao ver os gestos do filho para com o 'senhor barbudo' que faz parte do seu imaginário. O momento ocorreu no Texas, EUA.A criança começou por tocar no rosto do homem vestido de Pai Natal, acariciando-lhe a barba. "Cheguei perto do senhor que estava a interpretar a personagem e expliquei-lhe a condição de saúde do meu filho, que apesar de tudo, tinha um grande fascínio pela época natalícia e pelo Pai Natal. Ele disse-me 'Não diga mais nada' e começou de imediato a interagir com o Matthew", explicou Misty Wolf, a progenitora, nas redes sociais.O intérprete do Pai Natal sentou-se imediatamente no chão e fez com que o menino lhe pudesse tocar, puxar a barba e ainda tocar nos seus olhos.