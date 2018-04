Foi na EuroCucina, exposição internacional de electrodomésticos, que o chef britânico preparou algumas receitas e falou com a SÁBADO

Sabia que precisa apenas de azeite extra-virgem, sal, sumo de limão e vinagre balsâmico - e de um frasco de compota de vidro para agitar tudo bem - para fazer um molho de salada delicioso? E que a melhor forma de evitar desperdícios é cozinhar em grandes quantidades e guardar as sobras em sacos de congelação, numa espécie de arquivo congelado para, mais tarde, inventar outros pratos?



As dicas práticas têm selo de excelência: são de Jamie Oliver, o britânico que apareceu pela primeira vez na televisão há cerca de 20 anos e que, desde então, nunca mais saiu do pequeno ecrã. Com vários livros de receitas publicados e dezenas de restaurantes espalhados pelo mundo, é uma espécie de rock star. Para onde quer que vá tem quem o siga e está sempre de tempo apertado - mas sempre de sorriso aberto.



Em Milão, depois da sessão de showcooking que deu na feira de electrodomésticos da EuroCucina, em Milão, o chef falou com a SÁBADO sobre os problemas do seu império gastronómico (foi obrigado a encerrar alguns restaurantes), do tempo dedicado à família e do novo Jamie's Italian em Lisboa (o seu primeiro em Portugal) que planeia visitar nos próximos meses. "Nunca sonhei que podia ter um restaurante em Portugal - vocês já cozinham tão bem." Leia a reportagem completa na edição número 730, nas bancas na terça-feira, 24 de Abril.



A SÁBADO viajou a convite da Whirpool Portugal.