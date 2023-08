Irmãos do meio: os ignorados ou o elo de ligação de toda a família?

Este sábado celebra-se o Dia do Irmão do Meio e a SÁBADO quis perceber se os mitos associados a estar "entalado" entre outras duas crianças são de facto verdade. No fundo, fomos conhecer três famílias e procuramos dar voz àqueles que normalmente "ninguém quer saber".