Um iPhone explodiu em cima do tablier de uma condutora chinesa. O incidente, que ficou captado em vídeo, aconteceu na passada quinta-feira.



A explosão ocorreu devido à bateria. Segundo declarações do marido que foram posteriormente confirmadas por um técnico, o dispositivo foi reparado numa loja não oficial da Apple e a bateria foi trocada por uma não certificada.



No passado já tinham sido registadas explosões similares de telemóveis da marca e as "culpas" foram depositadas em cabos e material não certificado que vinha a ser utilizado por lojas de reparações ou revendedores.



Veja o vídeo:



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WZvCV_Eom8s" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>