IKEA retira do mercado babete com risco de asfixia para bebés

A IKEA retirou do mercado o babete do modelo MATVRÅ em azul e vermelho por apresentar "risco de asfixia" para os bebés. Em comunicado, publicado na página oficial da empresa sueca, a IKEA "pede a todos os clientes que devolvam o artigo", pode ler-se.

"Não é necessária a apresentação de talão", acrescenta a cadeia de venda mobiliária.



A recolha dos babetes restinge-se apenas às cores azul e vermelho, sendo que os artigos do modelo MATVRÅ com padrão de frutas e vegetais de cores verde e amarelo não estão incluídos.

Em Portugal a cadeia tem lojas em Alfragide e Loures, no distrito de Lisboa, Braga e Matosinhos, no Porto e Loulé, no Algarve.