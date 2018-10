"Os proprietários dos burros de passeio devem garantir que o nível de saúde dos animais é elevado". Esse é o objectivo de uma série de novas medidas do Ministério do Desenvolvimento Rural da Grécia, entre elas a proibição de turistas obesos montarem burros nas ilhas gregas.

De acordo com a nova legislação, só podem montar os burros pessoas com menos de 100 quilos ou um quinto do peso do animal. Além disso, lê-se no novo decreto, "em nenhuma circunstância devem ser usados animais sem condições para trabalhar, ou seja, doentes, magoados, animais em estado de gravidez avançada bem como com fraca manutenção das patas e cascos. Os animais devem ter à disposição comida apropriada e água fresca diariamente, em recipientes adequados e limpos pelo menos uma vez por dia."

Essa solução agrada aos defensores da causa animal. "Os turistas obesos e com excesso de peso, juntamente com a falta de sombra e de água, calor e caminhadas longas, eram a causa dos problemas dos burros", afirmou o porta-voz do grupo "Ajudem os Burros de Santorini".



Tem vindo a ser partilhado nas redes sociais as feridas dos burros provocadas pelo excesso de peso dos turistas.