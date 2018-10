Dawa e Nima Pelden chegam esta terça-feira à cidade australiana de Melbourne, onde uma equipa de seis cirurgiões e dezenas de enfermeiros especializados foram destacados para o caso.

Duas gémeas siamesas de 14 meses foram levadas do Butão à Austrália para que uma equipa de médicos realize uma operação na tentativa de as separar. As bebés cresceram de frente uma para a outra, incapazes de se mover sozinhas, explica a CNN.

As gémeas – Dawa e Nima Pelden – chegam esta terça-feira à cidade australiana de Melbourne, onde uma equipa de seis cirurgiões e dezenas de enfermeiros especializados foram destacados para o caso.

Joe Crameri, médico no hospital infantil Melbourne Royal, explicou que a equipa de médicos já está a observar as gémeas, unidas pelo estômago. "Quando tivermos informação seremos capazes de formular um plano correcto da forma mais correcta de separar estas gémeas. Até agora acreditamos que vamos conseguir separá-las numa só operação e que vamos obter bons resultados para as duas", afirmou o médico.

"Todos estes gémeos são únicos na forma como estão ligados. Este par de gémeas está ligado predominantemente pelo abdómen, e talvez pelo tórax", explicou Crameri. "Sabemos que as áreas a que vamos ter que dar mais foco são o intestino e o fígado. Esperamos não ter que lidar com problemas no peito, e os relatórios iniciais indicam isso mesmo".