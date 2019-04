Explosão de gás mata uma pessoa e destrói coleção de Porsches

Incidente fez um morto e pelo menos 12 feridos, na Carolina do Norte, Estados Unidos.

Uma coleção multimilionária de 80 carros da marca Porsche, descrita por muitos como "a melhor da América", ficou parcialmente destruída na sequência de uma explosão de gás num prédio em Durham, na Carolina do Norte, Estados Unidos.



Segundo avança a imprensa internacional, esta explosão fez um morto e ainda 12 feridos, tendo também provocado danos a pelo menos 15 edifícios em redor, incluindo o local onde fica a coleção de veículos clássicos.



O telhado da "Ingram Collection", tal como é conhecida, ficou com danos materiais.



"Os nossos pensamentos e orações vão para as família afetadas por esse desastre. Desejamos uma recuperação rápida para todos aqueles que ficaram feridos", lamentou o proprietário da coleção, Bob Ingram.



Não foi revelado o número de carros que ficaram destruídos.