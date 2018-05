Edição de aniversário do Negócios oferecida, amanhã nas bancas

O Jornal de Negócios assinala esta quarta-feira o seu 15º aniversário com uma edição oferecida aos leitores, de 64 páginas, disponível nas bancas espalhadas pelo país.

Para assinalar a data, o Negócios vai dar a conhecer 15 Campeões da Economia portuguesa. Quem são estes campeões, o que fizeram para merecer este sublinhado, que legado deixam – é o que vai poder ler nesta edição especial.



"Quisemos distinguir, numa escolha da redacção, personalidades que com a sua visão marcaram a evolução do tecido empresarial português, foram determinantes na afirmação do seu sector, ajudaram a projectar a imagem externa do país e contribuíram para criar uma economia mais competitiva lançando bases para o futuro", afirma André Veríssimo, director do Negócios.

"Estes 15 nomes simbolizam o esforço de muitos outros empresários, gestores, académicos, mulheres e homens da ciência que foram importantes para a afirmação da economia portuguesa neste período, que foi marcado também por momentos muito difíceis", acrescenta.

Esta edição estreia também algumas alterações no grafismo e uma aposta renovada na infografia, com a análise ao que mudou na economia portuguesa nos últimos 15 anos através de 15 gráficos.

Nesta edição oferecida poderá encontrar também a revista Must, que no mês que antecede o Mundial oferece um olhar diferente sobre o futebol e onde pode ler uma entrevista exclusiva a Cédric Soares, ex-jogador do Sporting.



Peça o seu jornal amanhã nas bancas.