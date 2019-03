A banda britânica adiantou que o vocalista da banda foi aconselhado a receber tratamento médico e a evitar a digressão de 17 concertos que iria começar em Miami, no dia 20 de abril.

Os Rolling Stones anunciaram, este sábado, o adiamento da sua tour pelos Estados Unidos e Canadá devido a uma doença do seu vocalista, Mick Jagger. Em comunicado, citado pela BBC, a banda britânica adiantou que o líder da banda foi aconselhado por médicos a receber tratamento médico e a evitar a digressão de 17 concertos que iria começar em Miami, no dia 20 de abril.



Nas redes sociais, Jagger pediu desculpa aos fãs que já compraram bilhetes. "Estou devastado por ter de adiar a digressão mas estarei a trabalhar arduamente para voltar aos palcos o mais rapidamente possível."



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.<br>I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.</p>— Mick Jagger (@MickJagger) <a href="https://twitter.com/MickJagger/status/1111976431163244544?ref_src=twsrc%5Etfw">30 de março de 2019</a></blockquote>

A digressão No Filter iniciou-se em setembro de 2017 com um concerto em Hamburgo, na Alemanha, e iria terminar a 29 de junho, no Canadá.