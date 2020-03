Crítica de teatro: Could Be Worse: The Musical

Could Be Worse: The Musical é mais uma parceria entre a companhia Cão Solteiro e o cineasta André Godinho, que desde 2007 explora os limites dos territórios do cinema e do teatro. Neste caso, com texto de José Maria Vieira Mendes, parte-se do musical, género clássico no cinema norte-americano, que é em simultâneo uma tradição do teatro.





Como muitos espectáculos nos últimos anos, esta tragicomédia faz por tocar a vida dos fazedores de arte: os artistas são postos numa posição de adição quase patológica, misturando-se aqui os tons dourados do meio com os seus dias mais negros. É uma proposta cheia de ironia a partir do musical – o género do suposto júbilo e purpurinas –, que nesta proposta faz de ‘palhaço triste’ e que ri de si mesmo com jocosa propriedade.As interpretações capazes, o elenco equilibrado, os bons tempos de comédia, as interpretações vocais justas, a música de PZ (e som adicional de Rodrigo Vaiapraia, Rui Antunes e Violeta Azevedo), a cenografia de Vasco Araújo ou os figurinos de Mariana Sá Nogueira – tudo concorre para um momento que, sem deixar de reflectir ou fazer uso da inteligência irónica, passa, com alguma leveza, pelo espectador. Uma certa leveza, um certo riso: talvez seja essa a sua intenção maior.

Could be worse: the musical

Teatro Municipal São Luiz, Lisboa

Até 8 de Março

5ª, 20h; 6ª e Sáb., 21h; Dom., 17h30.

Preço: €12 a €15 (c/descontos)

Nota: 3,5 estrelas