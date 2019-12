Crítica de cinema: Violeta

Kantemir Balagov, o prodigioso realizador Russo de apenas 28 anos, estudou com Sokurov e inspirou-se (em parte) em Lars Von Trier nesta história de duas amigas que, em Leningrado (agora São Petersburgo) do período pós-II Guerra, lidam com os traumas físicos e psicológicos provocados pela imensidão de todas as coisas que perderam.



Balagov encara a violência dos homens (e do destino) com uma riqueza visual que tanto eleva (e embeleza) as suas personagens como constrói ironia dramática – em particular a utilização das cores carmesim, turquesa e verde/esperança num mundo em ruínas.



Ambas as actrizes são estreantes e magníficas: Viktoria é tão alta que parece respirar ar rarefeito que lhe bloqueia o corpo com tanta frequência que os colegas do hospital onde trabalha já nem ligam; Vasilisa busca uma normalidade em actos que os seus próprios olhos revelavam como sendo desesperados. Violeta é o candidato Russo aos Óscares e, mais do que isso, torna Balagov num realizador que merece toda a atenção.





Violeta

De Kantemir Balagov

RUS. X Drama, 130m, M/16

Com Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina

Nota: 4 estrelas e meia