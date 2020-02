Crítica de cinema: Joker

A definição, de acordo com a wikipedia, é esta: "Fan Fiction – Ficção de Fã, se quisermos ser literais na tradução – é produzida por fãs de qualquer trabalho de ficção, onde o autor utiliza personagens, locais e/ou outras propriedades intelectuais de um criador original como base para a sua escrita."





Não é invulgar, de forma nenhuma, que realizadores (ou argumentistas ou actores ou autores de todos os géneros) apresentem as suas referências na fila da frente, onde todos as podem ver. Charles Caleb Colton escreveu "imitação é a mais sincera forma de elogio..." – e mais tarde Oscar Wilde acrescentou "...que a mediocridade pode oferece à grandiosidade".

"Joker", o tão discutido e polémico filme de Todd Philips, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza é, para o bem e para o mal, "fan fiction" a Martin Scorsese – tanto a "Taxi Driver" (1976), onde vai buscar o arco dramático do protagonista (a frágil máscara da sanidade que se vai quebrando), fazendo de Arthur Fleck, o palhaço aspirante a comediante de stand-up, uma versão actualizada de Travis Bickle; como a "O Rei da Comédia" (1982) com os papéis invertidos – Robert De Niro, antes o anti-herói, é agora o ídolo que representa o sistema indiferente ao desespero existencial dos mais frágeis.

Tal como em "Taxi Driver", Philips nunca permite que a câmera se afaste do rosto da loucura, confirmando aquilo que os mais atentos já sabiam: Joaquin Phoenix é um dos melhores actores contemporâneos - e talvez o mais perturbante.



A hipótese de o vermos a fazer de "Joker" justifica, só por si, a existência do filme. A inquietude do olhar garante subtexto em qualquer grande plano; a utilização do corpo – de cada osso que estende a pele branca de Phoenix quando ele se move – remete para extremos só alcançados por Christian Bale em "O Maquinista" (2004), filme onde o antigo Batman também deslizava por alucinações até desaparecer.

Heath Ledger, quando desempenhou a personagem em "O Cavaleiro das Trevas" (2008), perguntava com frequência "porquê tão sério?" em momentos de violência, caos e a desordem. É uma simples ironia dramática que não tem correspondência neste novo universo.



De certa forma, este filme de Philips pode até ser visto como a resposta às várias (e contraditórias) versões que o Joker de Ledger apresentava como a sua "história de origem".



Mas a pergunta mantém-se: porque tão sério? O filme é opressivo, acumulando desgraças e indignidades, isolando Arthur do que lhe sobrava de humanidade – até porque todo o contexto de revolta social que percorre a narrativa só interfere quando se torna conveniente para a sua resolução.



É a antítese da moral habitual dos filmes de super-heróis: os Vingadores (ou a Liga da Justiça) salvam o mundo porque são uma "família" que trabalha em equipa; Fleck, um solitário, quer ver Gotham a arder porque ninguém se ri das suas piadas. Ambas as teses são simplistas e, também por isso, "Joker" nunca é mais do que uma sufocante e impressionante imitação com um magnífico actor.





Joker X EUA X Drama 121m X M/16 X De Todd Philips X Com Joaquin Phoenix, Zazie Beetz e Robert De Niro X Nota: 3 Estrelas