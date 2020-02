Crítica de cinema: Era uma Vez em... Hollywood

Tarantino vai repetindo que se retira depois do seu 10º filme. As contas são complicadas: "Kill Bill" vale por dois? "À Prova de Morte" apenas por metade?





Seja como for, "Era uma Vez em...Hollywood" é anunciado como o 9º por isso que se aproveite enquanto é tempo.Até porque – talvez reagindo à relativa indiferença com que o teatral "Os Oito Odiados" foi recebido – o icónico realizador aposta tudo neste seu primeiro projecto pós-Weinstein.DiCaprio e Pitt são um actor e o seu duplo em Hollywood no final dos anos 60. Referências cinematográficas e a promessa de violência: Tarantino está em casa.