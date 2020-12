Cantor Matheus, da dupla Lucas e Matheus, morre de covid-19 após visita a Portugal

Edilson da Silva Rodrigues tinha 57 anos e começou a apresentar sintomas de infeção pelo novo coronavírus após chegar ao Brasil vindo de uma viagem a Portugal, avança a Globo.



No dia 1 de dezembro, o cantor foi um dos convidados do programa "Praça da Alegria" da RTP, onde esteve com os colegas a apresentar um novo projeto. No dia 5, marcou presença no "Aqui Portugal", também da RTP, onde atuou com os vários artistas que cantam o tema "Natal Diferente".



Há cerca de uma semana, a 16 de dezembro, foi internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Presidente Prudente, no centro de São Paulo.



Em 1993, Edilson lançou com o seu irmão a dupla de sertanejo Lucas e Matheus, alcançando sucesso no Brasil e em Portugal, com 40 discos de ouro, 25 de platina e 5 de diamante e mais de 7 milhões de álbuns vendidos.







O cantor brasileiro Matheus, da dupla de sertanejo Lucas e Matheus, morreu esta terça-feira vítima da covid-19.