Cães perseguem ambulância para acompanhar dono sem-abrigo

"Ficaram loucos ao olharem para ele e uivaram sem parara na entrada. Depois, recusaram-se a sair", acrescentou.



É esta instituição que dá comida aos animais de Luiz quando estão na rua. Os cães são bem tratados, vacinados e têm chip: "Os animais não ficam longe dele", acrescenta.



Quando o homem saiu, acompanhado pelo irmão, voltou às ruas onde mora há 20 anos.

Seis cães mostraram o que é a lealdade após perseguirem durante quilómetros a ambulância onde o dono sem-abrigo seguia após ter tido um ataque cardíaco. A história emocionante chega do Brasil e ocorreu na passada quarta-feira.Após esta prova de amor, os seis cães ainda ficaram durante 24 horas à espera de Luiz à porta da unidade hospitalar de Cianorte, no sul do país, recusando-se a abandonar o local."Os cães estavam desesperados. Seguiram a ambulância, correndo desenfreadamente atrás desta pelas ruas e chegaram [ao hospital] no preciso momento em que o Luiz estava a entrar", disse Simone Zilane, da Associação Amigos de Patas, ao site brasileiro G1.