Buba Espinho é uma promessa do fado e toca no Eu Fico em Casa

apaixonado pela música tradicional", como disse à Lusa em Fevereiro deste ano.







"O cante alentejano influenciou em 80% a minha forma de cantar", explicava na altura à agência portuguesa o músico que se juntou a um grupo de cante alentejano ainda na juventude e fez parte do grupo Adiafa. Para este ano está prometido um disco a solo com participação de músicos como Tiago Nacarato e Raquel Tavares, que recentemente anunciou o fim da sua carreira na música.



É uma promessa do fado e tem raízes alentejanas. Buba Espinho apresentou-se ao grande público no início de 2020 com o lançamento do single Roubei-te um Beijo com António Zambujo e, às 18h30, pede-lhe que o deixe entrar em casa através do Instagram e do festival Eu Fico em Casa.Chamam-lhe Buba em vez de Bernardo — é a alcunha que o pai lhe ofereceu em pequeno e que ficou até hoje, aos 24 anos de idade. Ficou para os amigos e para a noite de fado lisboeta, onde se apresenta no bairro de Alfama desde que venceu a Grande Noite do Fado de Lisboa em 2016. Se o fado é a sua forma de expressão neste momento, não é a sua única influência — ou não fosse este natural de Beja "

"É o meu próprio disco, em que fica bem marcada a minha identidade", sublinhou à Lusa. "No CD tentei fazer uma tríade, por assim dizer, incluí canções tradicionais alentejanas, fados tradicionais, como o 'Zé Negro', e canções minhas, inéditas." É também isto que vai trazer ao festival que está a levar música para dentro das casas dos portugueses em isolamento social por causa do coronavirus.