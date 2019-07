João Gilberto, um dos nomes mais influentes da música brasileira e considerado o pai do estilo musical Bossa Nova, morreu, este sábado, deixando de luto o Brasil e todos os seus admiradores. Uma onda de consternação e pesar foi ganhando relevo à medida que outros artistas e personalidades foram publicando as suas reações à morte do músico de 85 anos. Mas o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, optou por uma reação curta, que gerou várias críticas pelo seu tom aparentemente frio.

"Era uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família, tá ok?", respondeu o chefe de estado, citado pel’A Folha de São Paulo, aos jornalistas.