Áudios eróticos: as mulheres agradecem

As portuguesas começam a aderir ao formato que desperta a libido, através de narrativas curtas. Podem ser mais eficientes do que os filmes de bolinha vermelha.

Gemidos, voz arrastada e envolvente. Junta-se o enredo picante, à medida das mulheres urbanas, dos 25 aos 45 anos, e está feita a festa sonora. Malu Figueira (pseudónimo) é mentora do género no Brasil, ao narrar histórias que exaltam o desejo, em episódios de quatro minutos. Nos podcasts dirige-se, sobretudo, ao público feminino – tendencialmente com menos repertório erótico do que os homens (ligado ao imaginário)e mais constrangimentos em consumirem filmes pornográficos.



As ouvintes relatam sensações de relaxamento e por vezes atingem o orgasmo. Crescem as apps Quinn e Dipsea Getty Images

“Porque Malu sabe gozar... e fazer gozar. Atenção: conteúdo adulto!”, avisa na sua conta de Soundcloud. No Instagram, assinala o dia do orgasmo, a 1 de agosto: “Temos um áudio fresquinho para comemorar.” Sem menosprezar, obviamente, o Spotify, apresenta nesta plataforma o “prazer guiado para mulheres.” Pode ser sexo fortuito, infidelidade, ou envolvimento entre dois homens.

A narradora brasileira de 38 anos é uma das estrelas na área (mencionada recentemente pela revista Veja) e explica à SÁBADO o sucesso: “É uma experiência bem imersiva: você fecha os olhos e vive aquilo na sua cabeça.” A seguir ao Brasil, diz que Portugal ocupa o segundo lugar do ranking de ouvintes e que lhe dão feedback : “Lembro-me de ter ficado muito feliz. Foi um retorno positivo, ela contou que era de Portugal. Foi nessa época que fui ver de onde vinham as pessoas que ouviam: África, Estados Unidos.”

Actores famosos na narração

Gabi Benvenutti entra na corrida com Conto de F*das, onde recorda situações da época em que era acompanhante. Tela Preta, Pelos Lábios Dela também concorrem em português do Brasil. O formato foi ganhando tração em 2020, nos tempos de pandemia, e hoje em dia ganha contornos de indústria através de apps que cobram cerca de €6 por subscrição mensal, como a Quinn (criada em 2021 e falada em inglês). Diz que ajuda a “chegar lá...”: sem falar de orgasmo, sugere-o com narradores de primeira linha, atores famosos.

Um dos cabeças-de-cartaz da Quinn foi o ator britânico Tom Blyth que, em julho, lançou The Muse (A Musa): dá voz a um pianista que se envolve com a filha de um lord, durante as lições de piano. Outra app, a Dipsea, ambiciona ser a “HBO para os seus ouvidos”, com audiolivros excitantes criados por uma equipa de autores profissionais.

Aos poucos, as mulheres portuguesas vão ouvindo estas histórias de encontros secretos, contextos de poder e jogos de sedução intensos mais ou menos explícitos. Notam benefícios na intimidade, conforme conta à SÁBADO a neuropsicóloga Carolina Freitas Nunes. A especialista recorda o caso de uma paciente que, após anos com dificuldade em atingir o clímax, “conseguiu vivenciar essa experiência ao ouvir conteúdos eróticos guiados.” Referiu que se sentiu “mais livre para imaginar e conectar-se emocionalmente com o momento”, acrescenta. E isto refletiu-se na relação.

Portuguesas aderem

Os relatos das pacientes variam, tendo em comum “a valorização da experiência mais personalizada que o áudio proporciona”, explica Carolina Freitas Nunes. Algumas sentem-se mais relaxadas, por vezes atingem o clímax. “Apontam o facto de não terem a pressão visual típica da pornografia, o que lhes permite criar mentalmente um cenário adaptado às suas fantasias”, diz.

Nesta equação pode entrar a variável ASMR (Resposta Sensorial Autónoma do Meridiano), aplicada nos podcasts de Malu Figueira. Os sussurros característicos da ASMR ativam “regiões cerebrais associadas ao prazer”, explica a neuropsicóloga. Quando associados aos áudios, funcionam como “gatilhos eróticos”. O termo é usado em sexologia e por Cristina Barbosa (ginecologista obstetra), que refere à SÁBADO a importância destas ferramentas em mulheres com diminuição de desejo espontâneo, quando a rotina invade as relações longas (a partir dos cinco anos) e é devastadora para a intimidade.

Mas há mais fatores que levam ao arrefecimento, segundo a médica: “O desejo sexual feminino é algo frágil, quer a menopausa, a maternidade ou o pós-parto podem ter impacto.” Com frequência, as utentes não lhe sabem dizer o que as estimula, se a voz, a respiração, etc. “Têm muita dificuldade em perceber o erotismo. A diminuição do desejo tem a ver com esta escassez do repertório”, diz.

Portanto, aos dias de hoje, com tanta informação e apelos, elas continuam a desconhecer como “criar ou manter fantasias sexuais”, segundo reportam à sexóloga Vânia Beliz. Historicamente, os homens têm estado mais expostos a estímulos, de forma direta através da pornografia. “Enquanto na sexualidade feminina a prática foi desvalorizada ou até censurada”, enquadra.

Em momentos “privados e seguros”, os áudios podem fazer parte de “um ritual de autocuidado e intimidade”, nas palavras da psicóloga Isa Silvestre. Assim estimulam a libido, diz, “antes de encontros consensuais e alimentam fantasias de forma segura, sem riscos físicos.”

Contra-indicações

Cuidado com as expectativas irreais

O consumo excessivo de áudios eróticos pode reforçar “expectativas irreais sobre interações sexuais”, alerta a psicóloga Isa Silvestre. Em casos de trauma sexual, “alguns conteúdos podem desencadear memórias ou ansiedade. É importante a escolha consciente.”O problema torna-se notório se os áudios forem “a única forma de excitação” ou gerarem “afastamento do parceiro”, acrescenta Carolina Freitas Nunes.