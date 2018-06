Apostadores português e espanhol dividem primeiro prémio do Euromilhões

Para Portugal vem ainda um terceiro prémio no valor de 183 mil euros.



A chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 17, 18, 24, 29 e 40.



As estrelas 4 e 5 completam a combinação que vale o primeiro prémio do sorteio.



A combinação vencedora do prémio M1lhão é composta pelo código WDM 34625.



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.

O primeiro prémio do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira saiu a um apostador português e outro espanhol. Em Portugal, o totalista é do distrito de Vila Real.Deste modo, o primeiro prémio, no valor de 74 milhões de euros, vai ser dividido. Cada vencedor recebe - ainda sem deduzir impostos - 37 milhões de euros.