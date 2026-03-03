Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Vida

Abusos na Igreja: O longo calvário de um interrogatório

João Amaral Santos 03 de março de 2026 às 23:00

Pediram-lhe para “mostrar” como foi o gesto do abusador, perguntaram-lhe se era frequente masturbar-se e se alguma vez tinha tido um relacionamento sexual. A SÁBADO revela excertos da entrevista a uma vítima, que relata “perguntas impróprias” e duas horas de “pura inquisição”

O som da chuva forte que caía lá fora continua a ecoar na cabeça de JF quando recorda o que descreve como a “pura inquisição” a que foi sujeito, naquele fim de fevereiro de 2025. Era a sua segunda entrevista com a comissão de instrução do Grupo VITA - criado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) em 2023 e responsável por ouvir as vítimas dos abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa, para depois atribuir as respetivas compensações financeiras -, e JF ainda hoje não se conforma com o que diz ter sido “o ambiente criado” [durante a reunião], “a postura inadequada” [das entrevistadoras] e “o autêntico interrogatório que se seguiu”. Uma tríade que, acusa, “comprova” o contrário do que tem sido publicamente dito [pelo Grupo VITA], e que as entrevistas, no processo de reparação, “têm sido por vezes impróprias e abusivas”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casa nova Casa Parto em casa Nova casa Igreja Católica Ana Nunes de Almeida Portugal Bélgica França Espanha
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Abusos na Igreja: O longo calvário de um interrogatório