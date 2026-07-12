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Vida

Abuso sexual em colégio. Antecedentes judiciais não estão presentes no registo criminal

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 07:00
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O professor de música e fotógrafo acusado de abuso sexual de uma aluna tinha antecedentes judiciais por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, ainda assim colégio está a testar novas “soluções físicas e procedimentais que possam apurar ainda mais os mecanismos de prevenção”.

Um professor de música do Colégio São José Ramalhão, em Sintra, foi detido por suspeita de abuso sexual de uma menina de 11 anos em ambiente escolar, informou na passada sexta-feira a Polícia Judiciária.  

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