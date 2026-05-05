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Vida

A moda das raves sóbrias com sumo de laranja

Raquel Lito
Raquel Lito 05 de maio de 2026 às 23:00

Aqui dança-se sem excessos e de banho tomado. Passámos uma manhã a acompanhar ravers saudáveis, movidos a laranjada, num café lisboeta, em Santos. O evento acontece duas vezes por mês, sempre aos domingos. Veja o vídeo.

À porta de um café trendy, há concentração de millennials (dos 30 aos 45 anos): falam animadamente em inglês, de copo na mão, mas sem álcool. Lá dentro, serve-se sumo de laranja (incluído no preço do bilhete, a €10), quase nada de cervejas e alguns cafés e matchas (chá verde). Ninguém parece cansado ou de ressaca, como tantas vezes se vê em festas underground, no embalo da diversão noturna pela manhã dentro, conhecidas como afters. Desta vez, os participantes vêm frescos de casa, de banho tomado, movidos pela rave sóbria de domingo de manhã, 26 de abril.

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