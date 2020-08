Aproveite a tranquilidade da manhã para visitar a Barca do Lago, um dos pontos mais bonitos do curso do rio Cávado. É provável que se cruze com alguns peregrinos de Santiago, que antigamente passavam de uma margem para a outra com a ajuda de barqueiros. Se for fã de golfe, aproveite para marcar campo no Clube de Golfe da Quinta da Barca.Visite a localidade da Apúlia, marcada pela tradição piscatória, visível no mercado agitado e nas embarcações alinhadas à beira da praia. Espreite os bonitos moinhos e dê um mergulho antes de almoçar n’A Cabana, um clássico com quase 40 anos, junto às dunas, onde são imperdíveis o arroz de marisco, a massada de gambas com tamboril e o polvo. Preço médio: €20.Guarde o café e a sobremesa para Fão, vila conhecida pelo seu pastel, vulgarmente chamado clarinha, e pelo folhadinho com recheio de doce de ovo - a provar nas pastelaria Clarinhas, Fãozense ou Casa dos Travesseiros. De seguida percorra o trilho entre o rio Cávado e o Atlântico, passadiço que parte do Clube Náutico de Fão e vai até à foz do Cávado.Suba ao Santuário de Nossa Senhora da Guia, em Belinho, e contemple o mar a partir do alto da montanha, ou passe no Castro de São Lourenço, um povoado fortificado com casas construídas em patamares, antes de rumar à cidade de Esposende. Aí, passeie na marginal e passe no Centro Náutico para marcar aulas de kitesurf, surf ou stand-up paddle da Kook Proof.O robalo é o ex-líbris dos restaurantes de Esposende. Recomenda-se o Buraco, na Av. Eng. Eduardo Arantes e Oliveira (preço médio: €20) e o Água Pé, também especialista em polvo à lagareiro e esparguete de marisco, na Av. Dr. Henrique Barros Lima (preço médio: €25). Se quer uma refeição mais descontraída, opte pelas pizas e pelos hambúrgueres do Attytude, na R. Direita, 58.Passe a noite no Hotel Suave Mar, alojamento histórico situado na avenida principal de Esposende, junto à foz do rio Cávado. O hotel está equipado com piscina, corte de ténis, parque infantil e ginásio. Tem ainda o Restaurante Varandas do Cávado, espaço de serviço atencioso especialista em gastronomia regional. O quarto duplo é €69 em julho e €89 em agosto.