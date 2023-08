No cume das experiências de boa vida (ou, na língua inglesa, lifestyle) estão os menus de degustação dos restaurantes de fine dining (ou, na língua portuguesa, alta gastronomia). Tendo de os descrever com quilos de pompa (dada a circunstância), os chefs falam deles como se fossem espetáculos de ballet clássico e/ou concertos de música clássica - e, assim, no lugar de pratos, servem momentos. Nota para memória futura: um menu com menos de oito momentos significa, para eles, uma derrota moral.