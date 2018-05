Organização portuguesa continua a fazer história

Por Record



< > A organização luso-brasileirayng Sharks estreou-se na competição profissional ESL Pro League e ascendeu ao 45.º posto do ranking mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) da HLTV, um feito que tem ainda mais importância quando levado em consideração que a organização ainda não completou um ano de existência. Disputado em Dallas, entre os dias 15 e 20 de maio, a ESL Pro League Season 7 teve como grande vencedora a equipa dos Astralis, atuais número 1 do mundo. Os yng Sharks caíram após terem sido vencidos por mousesports e Cloud9, atuais números 4 e 7 do mundo, respetivamente, da classificação da HLTV.org, considerada como o principal ranking mundial de CS:GO, atualizado esta segunda-feira, dia 21 de maio. Antes, os yng Sharks haviam-se consagrado campeões da ESL LA League, um dos principais torneios sul-americanos, que permitiu o acesso dos tubarões a esta edição da ESL Pro League. Neste último mês, a equipa de CS:GO qualificou-se também para o torneio da Zotac a ter lugar na Califórnia no final de Junho e ficou nas meias-finais do GG Bet Ascensão. "Foi excelente o que atingimos nestes últimos 45 dias. Lançámos este projeto acreditando que talento, trabalho e perseverança seriam os alicerces do nosso sucesso. Contratámos aquela que para nós é a pessoa que mais percebe do jogo em Portugal e acrescentámos depois um campeão do mundo brasileiro como capitão. A partir daí, montámos uma equipa de jovens talentos à sua volta. Falta ainda muito, mas chegar aqui em pouco mais de nove meses é um sinal claro de que temos o plano certo para seguir o caminho que nos leva aos nossos objetivos. Queremos ter lugar junto dos melhores e este foi o primeiro passo", refere João Duarte, CEO dos yng Sharks. O clube, detido por um conjunto de investidores onde se inclui o YoungNetwork Group, maior multinacional de comunicação portuguesa, e patrocinado pelo próprio YoungNetwork Group e pela AOC formou-se em julho de 2017 e é um projeto luso que tem por objetivo ser uma referência internacional no mundo dos esports.