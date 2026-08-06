Ucrânia: Três mortos em ataque russo à cidade de Balakilia

O ataque terá danificado um centro comercial, cinco lojas, as janelas de 10 prédios de apartamentos, três casas particulares, bem como cinco carros.

Pelo menos três pessoas morreram num ataque russo durante a noite na cidade de Balakilia, localizada na região de Kharkiv, na Ucrânia, informou esta quinta-feira o Serviço de Emergência Estatal (SEAS) através do Facebook. Os drones atacaram uma zona residencial da cidade, incendiando duas casas particulares e danificando outras propriedades.



Os drones atacaram uma zona residencial da cidade, incendiando duas casas particulares Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia via Fecbook

Outro ataque em Balakilia na quarta-feira deixou parte da cidade sem energia elétrica.

Num ataque separado, desta vez na cidade de Sumi, realizado com bombas guiadas, pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, segundo a Administração Militar local.

“Durante a noite, num intervalo de oito minutos, o exército agressor lançou oito bombas guiadas contra as zonas norte e central de Sumi. Uma das bombas foi intercetada pela defesa aérea”, lê-se no comunicado publicado no Facebook.

O ataque terá danificado um centro comercial, cinco lojas, as janelas de 10 prédios de apartamentos, três casas particulares, bem como cinco carros.

Paralelamente, segundo autoridades e meios de comunicação independentes russos, a Ucrânia realizou esta quinta-feira ataques na Rússia com mais de 600 drones, a maior ofensiva que o país alguma vez realizou com engenhos não tripulados.

“A nossa região é objeto de um ataque inimigo de drones ucranianos”, informou no Telegram o governador local, Mikhail Yevrayev, ao destacar que se tratou do maior ataque desde o início da guerra, com as defesas antiaéreas russas a abater 88 drones.

Já o Ministério da Defesa da Rússia reportou hoje o abate de 605 drones ucranianos de asa fixa sobre 18 regiões russas, a anexada península da Crimeia e os mares Negro e de Azov.

O ataque ucraniano desta noite superou os recordes anteriores: 556 drones a 17 de maio, 555 a 18 de junho e 389 a 25 de março. Segundo Yevrayev, não houve mortos nem feridos em consequência do ataque massivo contra Yaroslavl.