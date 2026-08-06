Sábado – Pense por si

PASSATEMPOS

Descubra os novos desafios da SÁBADO

JOGAR

Mundo

Interferências russas na Europa triplicaram depois da invasão à Ucrânia

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Rastreador internacional demonstra que Portugal foi alvo de ataques depois do apagão ibérico. A Rússia lançou uma campanha onde defendia que as sanções europeias à Rússia eram responsáveis pelo apagão.

O Instituto para o Diálogo Estratégico publicou um estrangeiras por parte de regimes autoritários nos países europeus e na América do Norte e revelou que as interferências russas triplicaram após o início da invasão russa à Ucrânia, em 2021. A Rússia, a China e o Irão são os principais responsáveis por este tipo de interferências e Diogo Alexandre Carapinha, consultor de risco da VisionWare, explica à SÁBADO que esta base de dado inclui “todos os incidentes que estão publicamente documentados”.  

Ataques cibernéticos preocupam especialistas de segurança em Portugal
Ataques cibernéticos preocupam especialistas de segurança em Portugal Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images

Atualmente “sete em cada dez operações de interferência documentadas estão relacionadas com a Rússia”. No entanto, o especialista alerta para “algumas lacunas nos dados entre 2014 e 2021”.   

Em 2026, já foram identificados 33 incidentes, mantendo os Estados Unidos como o alvo de referência. Mas se pensarmos na Europa como um todo, o número de interferências registadas desde 2011 chega às 447, bem superior às 139 registadas nos Estados Unidos. A Alemanha surge como o país europeu com maior número de ataques, seguida pela Polónia, Inglaterra e França. Diogo Carapinha Alexandre ressalva ainda que os países do leste europeu são alvo de um grande número de ataques, devido aos interesses russos na região.  

Desde que a análise está a ser realizada, 2024 foi o ano onde existiram mais tentativas de interferências.  

“Quase metade dos incidentes incluem a manipulação do espaço comunicacional. Desde o início da análise foram identificadas 230 ocorrências relativas a operações de informação”, reforça ainda.  

Este rastreador aponta três incidentes contra o Estado português, mas Diogo Alexandre Carapinha considera que “apenas um tem realmente relevância”: “Depois do apagão ibérico, a Rússia lançou uma campanha através da utilização de vídeos falsificados de meios noticiosos como a France24 ou o Independence com narrativas que responsabilizavam as sanções russas pelo apagão”. O consultor recorda que este tipo de narrativas foi amplamente divulgado a nível internacional e que “começaram a circular em menos de 24 horas”. 

O consultor alerta que “hoje as ameaças já não são só propaganda digital” e que “o número de operações físicas tem vindo a aumentar”. Diogo Alexandre Carapinha exemplifica situações como sabotagem ou incêndios, em que é feito um recrutamento externo.  

Quanto à prevenção deste tipo de ataques, o consultor considera que a única coisa que pode ser feita é “a constante e permanente consciencialização”: “Num país autoritário haveria um shut down das redes sociais, esta é uma das fragilidades da democracia, por isso a única opção é trabalharmos para identificar os ataques e consciencializar a população”.  

Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Interferências russas na Europa triplicaram depois da invasão à Ucrânia