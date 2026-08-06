Interferências russas na Europa triplicaram depois da invasão à Ucrânia

Rastreador internacional demonstra que Portugal foi alvo de ataques depois do apagão ibérico. A Rússia lançou uma campanha onde defendia que as sanções europeias à Rússia eram responsáveis pelo apagão.

O Instituto para o Diálogo Estratégico publicou um rastreador de interferências estrangeiras por parte de regimes autoritários nos países europeus e na América do Norte e revelou que as interferências russas triplicaram após o início da invasão russa à Ucrânia, em 2021. A Rússia, a China e o Irão são os principais responsáveis por este tipo de interferências e Diogo Alexandre Carapinha, consultor de risco da VisionWare, explica à SÁBADO que esta base de dado inclui “todos os incidentes que estão publicamente documentados”.



Ataques cibernéticos preocupam especialistas de segurança em Portugal Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images

Atualmente “sete em cada dez operações de interferência documentadas estão relacionadas com a Rússia”. No entanto, o especialista alerta para “algumas lacunas nos dados entre 2014 e 2021”.

Em 2026, já foram identificados 33 incidentes, mantendo os Estados Unidos como o alvo de referência. Mas se pensarmos na Europa como um todo, o número de interferências registadas desde 2011 chega às 447, bem superior às 139 registadas nos Estados Unidos. A Alemanha surge como o país europeu com maior número de ataques, seguida pela Polónia, Inglaterra e França. Diogo Carapinha Alexandre ressalva ainda que os países do leste europeu são alvo de um grande número de ataques, devido aos interesses russos na região.

Desde que a análise está a ser realizada, 2024 foi o ano onde existiram mais tentativas de interferências.

“Quase metade dos incidentes incluem a manipulação do espaço comunicacional. Desde o início da análise foram identificadas 230 ocorrências relativas a operações de informação”, reforça ainda.

Este rastreador aponta três incidentes contra o Estado português, mas Diogo Alexandre Carapinha considera que “apenas um tem realmente relevância”: “Depois do apagão ibérico, a Rússia lançou uma campanha através da utilização de vídeos falsificados de meios noticiosos como a France24 ou o Independence com narrativas que responsabilizavam as sanções russas pelo apagão”. O consultor recorda que este tipo de narrativas foi amplamente divulgado a nível internacional e que “começaram a circular em menos de 24 horas”.

O consultor alerta que “hoje as ameaças já não são só propaganda digital” e que “o número de operações físicas tem vindo a aumentar”. Diogo Alexandre Carapinha exemplifica situações como sabotagem ou incêndios, em que é feito um recrutamento externo.

Quanto à prevenção deste tipo de ataques, o consultor considera que a única coisa que pode ser feita é “a constante e permanente consciencialização”: “Num país autoritário haveria um shut down das redes sociais, esta é uma das fragilidades da democracia, por isso a única opção é trabalharmos para identificar os ataques e consciencializar a população”.