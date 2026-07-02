Taxa de desemprego recua em maio na zona euro e na União Europeia

Portugal encontra-se abaixo da média europeia: em maio, o desemprego fixou-se nos 5,5%, enquanto que a média da zona euro chegou aos 6,2%.

A taxa de desemprego recuou, em maio, para 6,2% na zona euro e 5,9% na União Europeia (UE), face ao mês homólogo, segundo dados divulgados esta quinta-feira, dia 2, pelo Eurostat. Em Portugal, o desemprego foi de 5,5% em maio.



Desemprego cai em maio face a 2025

De acordo com os dados do serviço de estatística europeu, na comparação em cadeia, o indicador manteve-se estável em ambas as áreas, estimando que, em maio, 13,163 milhões de pessoas na UE, das quais 10,986 milhões na zona euro, se encontravam desempregadas.

Entre os Estados-membros, a Finlândia (10,6%), Espanha (10,3%) e Suécia (8,7%) apresentaram as maiores taxas de desemprego, enquanto as menores se registaram na Bulgária, República Checa (ambas com 2,9%), Chipre, Polónia (3,1% em cada) e Malta (3,5%).